От коронавируса умер еще один южноуралец

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2 мая 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области умер еще один южноуралец от коронавирусной пневмонии.

По данным регионального минздрава, 2 мая на Южном Урале зарегистрировано 643 случая заражения коронавирусом и 69 случаев выздоровления. За последние сутки выявлено 65 больных. Всего в области проходят лечение 560 человек.

От коронавирусной пневмонии погибло два южноуральца, еще у пятерых южноуральцев смерть с таким диагнозом смерть наступила от сопутствующих заболеваний.

Отметим, что Россия вышла на седьмое место по количеству заражений. За последний сутки их число увеличилось на 9623 случая. В Челябинской области больше всего зараженных в Златоусте — 209, Челябинске — 123, Магнитогорске — 106.