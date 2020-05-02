Спикер ЗСК перечислил свою зарплату медикам

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2 мая 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края, руководитель фракции партии «Единая Россия» в кубанском парламенте Юрий Бурлачко направил свою месячную зарплату для поддержки медицинских работников региона, оказывающих помощь заболевшим новой коронавирусной инфекцией.

Недавно лидер партии Дмитрий Медведев призвал однопартийцев отдать свои месячные зарплаты медикам и нуждающимся в помощи. На состоявшемся собрании фракции депутаты единогласно поддержали инициативу председателя партии Дмитрия Медведева о направлении членами фракций партии «Единая Россия» в законодательных органах субъектов Российской Федерации своей месячной зарплаты на помощь медработникам, которые борются с коронавирусом, а также гражданам, испытывающим в ней потребность.