Коронавирус 2 мая: США одобрили применение лекарства от Эболы против COVID-19, закрыли более 30% станций метро Москвы

Аргументы Недели → Общество 13+

2 мая 2020, 09:44 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

pixabay.com

К утру 2 мая в мире коронавирус обнаружен у 3 403 760 человек. Погибли 239 647 зараженных, выздоровели – 1 087 595. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.





Специалисты рассказали, когда нужно сдавать тест на коронавирус при отсутствии симптомов. Роспотребнадзор сообщил, что «тест необходим болеющим с кашлем, одышкой, повышенной температурой тела при следующих условиях: если был контакт с инфицированным, при развитии пневмонии, пациентам старше 65 лет». По данным ведомства, подтверждение COVID-19 может быть получено при первом тестировании.





Главврач ФМБА России АлександрТроицкий заявил, что большинство больных COVID-19 умирают не от легочных осложнений. Почти все инфицированные коронавирусом, которые долгое время находятся на ИВЛ, проходят фазу острой почечной недостаточности.





США одобрили применение лекарства от Эболы против COVID-19. По словам специалистов, препарат «Ремдесивир» показал положительные результаты во время клинических испытаний.





Сингапур с 5 мая ослабит ряд ограничений, введённых из-за коронавируса нового типа. Предполагается открытие центров традиционной китайской медицины. С 12 мая откроются парикмахерские и прачечные. С 19 числа школы смогут возобновить занятия для маленьких групп.





Предполагается открытие центров традиционной китайской медицины. С 12 мая откроются парикмахерские и прачечные. С 19 числа школы смогут возобновить занятия для маленьких групп. Глава Минстроя РФ Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом нового типа





В Мурманской области обнаружили 143 новых случаев заражения COVID-19. На данный момент 1336 пациентов проходят лечение. Вылечились 116 человек, четверо умерли. Всего в регионе подтвердили 1456 случаев инфицирования.





На данный момент 1336 пациентов проходят лечение. Вылечились 116 человек, четверо умерли. Всего в регионе подтвердили 1456 случаев инфицирования. Группа испанских ученых из академии дерматологии назвала пять типов кожных высыпаний при коронавирусе нового типа. Эксперты считают, что пятнисто-папулезная сыпь в виде небольших красных папул один из самых распространённых симптомов болезни.





Эксперты считают, что пятнисто-папулезная сыпь в виде небольших красных папул один из самых распространённых симптомов болезни. Закрыли более 30% станций московского метро из-за режима самоизоляции. Более того, столичный метрополитен закроет часть вестибюлей на 45 станциях из-за низкой загруженности.Пресс-служба столичной подземки отмечает, что пассажиропоток снизился более чем на 80%.





