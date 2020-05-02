Бриллиантов для диктатуры… не будет?

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2 мая 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели», Виталий СЕРГЕЕНКОВ ]

Фото: соцсети

29 апреля генеральный директор компании АЛРОСА Сергей Иванов заявил телеканалу РБК: «Наш ограночный комплекс, включая завод в Барнауле и «Кристалл» в Смоленске, приостановил работу. Около тысячи человек отправлены в оплачиваемый простой до конца лета. Сегодня мы бриллианты не сможем продать, это показывает опыт других стран… — отметил он.

Это заявление вызвало бурную реакцию жителей Смоленска. Ведь всем известно, что ПО «Кристалл» - знаковое предприятие для Смоленщины. Его судьба волнует не только сотрудников предприятия, она интересна гораздо более широкой аудитории не только в России, но и за ее пределами. Видимо, поэтому генеральный директор производственного объединения Мурад Чапаров сразу прокомментировал ситуацию смоленским СМИ.

- …Сейчас «Кристалл» действительно находится в вынужденном простое, связанном как раз с пандемией и отраслевым кризисом. У нас накоплены большие запасы готовой продукции и производить новые бриллианты пока бессмысленно, собственно, поэтому выручка предприятия за апрель равна нулю. Кроме того, мы не можем обеспечить должный уровень санитарной безопасности, поскольку по технологическому процессу работник не может носить защитные очки и перчатки. Но! Даже в этих условиях мы, во-первых, полностью сохранили весь коллектив, а во-вторых, выплачиваем работникам 2/3 заработной платы на время простоя.

…Возможно, режим самоизоляции отменят после праздников. В настоящее время решение о простое принято до середины мая. В конце первой декады мая в зависимости от эпидемиологической обстановки будем рассматривать возможность запуска производства с 18 мая. Сейчас сложно делать прогнозы, но на данный момент мы исходим из того, что летом «Кристалл», как и планировалось ранее, будет работать по принципу трехдневной недели. Производить так же много бриллиантов как раньше мы пока не сможем, рынок столько не примет, начнем постепенно. Но если рынок будет нам благоприятствовать, сможем вернуться к полноценной пятидневной работе раньше.

Глас народа в соцсетях

Андрей Шапошников, депутат Смоленской областной думы:

В известном указе президента прямо говорится: людей отправляют на вынужденные выходные с сохранением зарплаты.

А вот такую бумагу сегодня прислали наши сторонники с завода "Кристалл" - одного из флагманов смоленской промышленности. Это приказ об объявлении вынужденного простоя на предприятии. Такое решение лишит работников трети от их зарплаты.

Напомню, что речь идет не о частной лавочке, а о заводе, входящем в корпорацию АЛРОСА, которая, в свою очередь на 66 % принадлежит государству (33 % - у РФ, еще столько же у Республики Саха (Якутия) и ее муниципалитетов). Иными словами, указы президента не выполняются даже в государственном секторе экономики.

При этом, по нашим сведениям, "Кристалл" - не единственное предприятие, которое отправит рабочих на простой. А, следовательно, еще больше смолян не досчитается денег в своих кошельках.

Все это происходит под каждодневные телевизионные призывы сплотиться перед лицом большой беды. А реальной государственной поддержки как не было, так и нет.

Александр Иванов:

Наш народ уже ничем не удивишь... Как будто "Кристалл" единственное предприятие, работники которого в отпуске. А это ещё более-менее стабильный завод. Можно привести целый списком смоленских и областных предприятия, где людей заставили написать заявления на отпуск за свой счет пандемии.

Антон Кобрянов:

Да, возможно, скоро «Кристалл» пойдет вслед за теми предприятиями, которые в последние 10 лет приказали долго жить. Их много, называть не буду, сами знаете. И заколотят все двери и окна! И вспомним мы Александра Ивановича Шкадова. Низкий поклон ему….

Анжелочка Гинзбург:

Двери и окна не заколотят, бриллианты - стратегический товар. Однако, "оптимизируют" успешно, численность персонала сократят, расценки за выработку и суммы премиальных доплат к основной пересмотрят в сторону снижения в одностороннем порядке. И причина есть - кризис, типа спрос снизился, от своего санатория избавятся... А. И. Шкадов перевернется в гробу…

Сергей Матвейченков:

Губернаторы Маслов, Антуфьев, да и нынешний, наворотили столько через якобы приватизацию, а по сути, - рейдерский захваты крупных предприятий города, в основном через странную продажу контрольных пакетов акций. Громче всех отличились: "Бахус", и "Смолмясо"… А распил автоагрегатных заводов Смоленска, Рославля…?

Осторожое послесловие Двадцать два года, 1 августа 1998 года, был убит Александр Шкадов, гендиректор ОАО «ПО «Кристалл», крупнейшего в России производителя бриллиантов. Убит профессионально. Киллеры не оставили следов, расстреляв директора одного из крупнейших предприятий региона страны у ворот его дома в поселке Тихвинка. Гибель Шкадова вызвала в городе шок. В администрации региона недоумевали: Шкадова мог заказать кто угодно. Он был неудобен, несговорчив, прямолинеен. В одном из своих последних интервью Александр Иванович заявил: «Я не допущу приватизации «Кристалла». Работники не смогут его выкупить, у них нет таких денег. А тем, кто может его купить, сам «Кристалл» не нужен. Разворуют и развалят». Он знал, что говорил… (?)