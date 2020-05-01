Воспоминания: Центр Берлина был разрушен основательно, но жизнь уже налаживалась

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1 мая 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Владимир Александрович Слепнев, фото автора

В Латвии проживают около полутора тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Более 300 из них – участники боевых действий. Совершенно понятно, что 9 мая 2020 года они ждут с огромным нетерпением. 75 лет Победы! Балтийский отдел «Аргументы Недели» продолжает акцию «Ура! Тем, кто Родину-мать защищал!» Владимир Александрович Слепнев.

Владимир Александрович Слепнев. Рижанин, фронтовик, воевавший в составе 2-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов.

Когда началась война Владимиру Александровичу было всего 15 лет. Мальчик жил с родителями в небольшом рабочем поселке – Шахунья Горьковской области. Как только по радио объявили о нападении фашистов на советскую землю, Володя с товарищами бегом бросился в военкомат – записываться на фронт. Мальчишек постарше направили в военные училища – кого в летное, кого в морское. А он никуда не пошел, был еще совсем молод. Отец ушел на фронт, а сын пошел работать в паровозное депо учеником слесаря.

Трудился Володя отлично! За доблестный труд ему вручили значок и удостоверение «Ударник сталинских призывов». Но у мальчишки была мечта – уйти на фронт, победить врага и, конечно, брать Берлин!

И мечта Володи сбылась: на побывку в родные места прибыл с фронта сосед, Володя с ним и договорился, что поедут они вместе в воинскую часть. Механики же были во время войны на вес золота. Так Владимир Александрович попал в ремонтную роту. В сентябре 1944 года он отправился на фронт в составе 2-й автомобильной бригады 16-го автомобильного полка Ставки Верховного главнокомандования.

Их рота была передвижным «автосервисом» для ремонта военной техники.

«Большей частью мы передвигались по ночам, остановки были в лесу. На грузовиках стояла «летучка» - будка, где находилось все необходимое для ремонта. Мы разбивали лагерь, и начинался ремонт – на станках точили поршни, делали кольца, ремонтировали двигатели, из старой техники собирали фактически новую».

Свое 18-летие юноша отметил в Литве, а дальше – Варшава!

«Город был весь в руинах – взорванные дома, разрушенные храмы, больницы, заводы. Кошмар! Гитлеровцы явно стремились после себя вообще все стереть с лица земли».

Май 1945 года Володя встретил в немецком городке Штеккене.

А как же Берлин? До него пару сотен километров…

Владимиру Александровичу удалось увидеть Берлин!

«Мы там с ребятами провели два дня – 16 и 17 мая 1945. Центр Берлина, конечно, был разрушен основательно, но жизнь там уже налаживалась. Я видел и кухни полевые, и очереди к ним из женщин и детей. Солдаты рассказывали, что сперва немцы боялись подходить, но потом голод победил и народ потянулся. Наши никому не отказывали, детям добавку давали».

Война официально закончилась, но немцы кое-где стремились с боями прорваться к американцам. Вот тогда и пришлось Володе поменять инструмент на автомат: они с товарищами должны были удержать позиции и не пропустить немцев. Они удержали! Перестрелка велась несколько часов! Враг не прорвался!

Что бы смог пожелать нынешней молодежи рядовой Красной Армии Владимир Слепнев?

«Бороться. Только бороться. Без борьбы нет Победы!»

С наступающим праздником, дорогой Владимир Александрович!

Балтийский отдел «Аргументы Недели» благодарит антифашистский комитет Латвии и публицисты Аллу Березовскую за помощь в создании материала.