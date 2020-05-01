По итогам научно-практических конференций дополнительные баллы получили более 1000-чи московских школьников

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1 мая 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

Московские школьники, фото: соцсети

В Москве завершились научно-практические конференции предпрофессионального образования. На фоне эпидемиологической обстановки в столице в этом году они проводились в дистанционном формате. При этом количество участников увеличилось с 4 333 в 2019 году до 5 676 в 2020 году.

«Несмотря на то, что в этом году впервые все мероприятия проводились в дистанционном формате, очень ярко себя заявили в рамках научно-практических конференций московские школьники. Количество участников в этом году возросло – трудности нас только закаляют», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Новинками этого сезона научно-практических конференций стали секции на английском языке. Они проводились по направлениям: «Инновации умного города. Умная школа» (секция проводилась впервые), «История медицины» и «Экология и природопользование». Также в этом году в первый раз прошли конференции по направлениям «Управление глобальными вызовами», «Психология и когнитивные науки», «Цифровая энергетика».

«Предпрофессиональное образование – это важнейший проект, и он постоянно совершенствуется. Поэтому появляются новые направления», – пояснил Андрей Зинин.

По итогам научно-практических конференций возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы получили более 1,1 тысячи московских школьников.