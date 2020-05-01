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Еще два пожилых пациента с COVID-19 скончались в Петербурге

, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Еще два пожилых пациента с COVID-19 скончались в Петербурге
COVID-19, pixabay.com
В Санкт-Петербурге скончались еще два пациента с коронавирусом нового типа. Согласно последней информации сотрудников городского комитета по здравоохранению, этим пациентам было больше 70 лет.
 
Уточняется, что мужчины 70 и 83 лет скончались в Госпитале для ветеранов войн. Оба пациента имели ряд хронических заболеваний, в частности, один из них страдал лимфолейкозом. 
 
По данным городского оперативного штаба, в общей сложности с начала пандемии в Санкт-Петербурге были выявлены 4 411 случаев заражения COVID-19. Скончались 33 пациента. Вылечились 779 человек.
ЕТ

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