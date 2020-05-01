Пикет в Латвии закончился штрафом в 2000 евро

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1 мая 2020, 20:43 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото из соцсетей

Видимо, нет спокойной жизни у людей в Латвии: за несоблюдение установленного на время пандемии режима ЧС у памятника Свободы в Латвии были задержаны несколько человек.

Участники организации «Фронт народной власти» организовали пикет против объявленного в стране режима ЧС.

Как проходил пикет?

Сперва, один из членов организации выступил перед собравшимися, которые соблюдали дистанцию 2 метра. Полиция Латвии терпеливо молчала. Терпение закончилось тогда, когда один из участников пикета поднял принесенный с собой плакат. Надо отметить, что в Латвии во время ЧС запрещены пикеты, протесты и любые другие собрания. Участники собрания нарушили установленные ограничения.

Полиция задержала человека с плакатом, а в это время другие «товарищи» пели гимн Латвии. Этого оказалось недостаточно: один из участников пикета лег перед полицейским автомобилем. Разумеется, был поднят и задержан.

У всех задержанных были приняты объяснения. Спустя несколько часов полиция освободила всех трех задержанных, начато административное дело о несоблюдении ограничений в условиях ЧС и неподчинении полиции.

Кстати, одного из задержанных полиция отправила в больницу в связи с подозрением на возможное заражение коронавирусом.

Каждому грозит штраф в размере до 2000 евро.

Право слово, создается такое впечатление, что участники пикета просто не знали куда пристроить 2000 евро!