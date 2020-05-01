В Калужской области число новых заражений коронавирусом - 121, в соседней Брянской - 88

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1 мая 2020, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

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В Калужской области число новых заражений коронавирусом - 121. В соседнем регионе - Брянской области- 88. По данным на 1 мая, число заразившихся коронавирусной инфекцией в Калужской области перевалило за тысячу.

Регион оказался в ТОП-10 по количеству инфицированных. 992 человека находятся на лечении, 61 пациент выздоровел. 12 человек умерли.

В Брянской области всего за период эпидемии выявлено 989 заражений. 240 человек выздоровели. Умерли 9 человек.

В России за сутки, по данным на 1 мая, зарегистрировали 7933 случаев коронавируса в 85 регионах. Оперативный штаб в своем Telegram-канале отмечает, что больше всего заражений выявлено в Москве - 3561 человек, Московской области + 797 человек, в Петербурге новых 349.

Свердловская область (232), Нижегородская (179), Дагестан (164), Калужская (121) области, Ставропольский край (89), а также Брянская (88), и Мурманская (86) области.



В Ростовской области — 83 новых случая, в Тульской — 82, в Башкортостане — 77, в Северной Осетии — 73, в Татарстане — 71, в Курской области и Краснодарском крае — по 66.

Меньше всего заражений зафиксировали в Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Сахалинской областях — по 1.

Выздоровели за сутки 1601 человек. Умерли 96 человек.

По данным на 1 мая всего в России зарегистрирован 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человека скончались, 13 220 пациентов выздоровели.