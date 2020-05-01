История одного разведчика: как 1 мая в СССР сбили американский самолет

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1 мая 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Френсис Гарри Пауэрс

Ровно 60 лет назад над территорией СССР был сбит американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый капитаном Вооруженных сил США в отставке Френсисом Гарри Пауэрсом. Во время проведения операции погиб советский летчик Сергей Сафронов.

Во время холодной войны в 1955 году Москва выступила с призывом остановить гонку вооружений. Связанные с этим вопросы обсуждались в ходе визита советской делегации в США в 1959 году. Верхушке военно-промышленного комплекса Штатов было невыгодно улучшение отношений с Советским Союзом - это грозило сворачиванием крупных программ вооружений. Американцы решили усилить разведывательные действия против СССР в 1960 году.

В операции «Перелет» был задействован самолет Lockheed U-2, высота полета которого достигала 22 км. На этом уровне он становился недосягаем для противовоздушной обороны. U-2 развивал скорость порядка 750 км/час, был оборудован аэрофотоаппаратом и магнитофоном. Пилоту и сотруднику ЦРУ Фрэнсису Пауэрсу 1 мая 1960 года предстояло выполнить перелет над территорией СССР от пакистанского города Пешавара до Норвегии и произвести фото фиксацию промышленных и военных объектов. На случай возможного провала операции у него были 3 750 советских рублей и записка:

«Я американец и не говорю по-русски. Мне нужны пища, убежище и помощь. Я не сделаю вам вреда. У меня нет злых намерений против вашего народа. Если вы мне поможете, то вас вознаградят за это».

В 5 часов 36 минут по московскому времени Lockheed U-2 с Пауэрсом на борту пересек советскую границу. Радары его сразу зафиксировали, но истребители-перехватчики на такую высоту подняться не могли, а ракеты «земля — воздух» были вне зоны полета U-2. Пауэрс, пролетев над космодромом Байконур, увидел взлетно-посадочную полосу аэропорта Кольцово под Свердловском и, отклонившись от заданного курса, направил машину в его сторону, чтобы произвести аэрофотосъемку.

После неудачной попытки советских военных сбить самолет-шпион тараном, по U-2 было выпущено семь ракет. Это произошло в 8 часов 53 минуты утра по московскому времени.

«Точно я не знаю, в каком положении падал мой самолет, я видел во время падения только небо. Я думаю, что это произошло на высоте приблизительно 68 тысяч футов... примерно в 25–30 милях (40–48 км) южнее Свердловска...», - вспоминал Пауэрс.

Одна из ракет, не достигнув цели, взорвалась рядом с самолетом. Ее осколки повредили крыло и хвост U-2. Пауэрс в итоге остался жив, а его машина упала на поле вблизи одной из деревень .

По некоторым данным, советские военачальники не сразу определили, что самолет-шпион был подбит, и подняли в воздух истребители, по которым, в связи с несогласованными действиями, ошибочно произвели ракетный удар. В результате погиб советский летчик Сергей Сафронов. По одной из версий, он до последнего момента уводил свой самолет в сторону леса от города Дегтярска, где в тот момент проходила первомайская демонстрация.

В августе 1960 года Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Пауэрса к 10 годам лишения свободы. 10 февраля 1962 года пилота U-2 обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля. Спустя еще 15 лет Френсис Пауэрс разбился на вертолете .