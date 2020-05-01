Письма о войне от участников Международной сцены «Бессмертного полка»

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

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«Аргументы недели» продолжают знакомить вас с работами участников Международной сцены «Бессмертного полка». Напомним, что из-за пандемии коронавируса концерт перенесли, но он обязательно состоится.

Сегодня мы публикуем письмо 13-летней Вороненко Арины. Она рассказала о своих родственниках, которые внесли свой вклад в Победу.

Мой прадедушка Кутыркин Сергей Иванович родился в 1922 году в Саратовской области, в деревне Федоровка (РСФСР). К сожалению, я его не застала. Прабабушка Подлубная Надежда Трофимовна родилась в 1923 в Одесской области, Фрунзовском районе, селе Самойловка (Украина). Умерла, когда я была совсем маленькой. Помню только то, что она была теплая и добрая.

Кутыркин Сергей Иванович и Подлубная Надежда Трофимовна познакомились на фронте и всю войну прошли вместе до самого Берлина.

По рассказам моей бабушки, прадедушку Сережу призвали в армию в 18 лет, а через 2 месяца началась война. Он был шофёром в разных подразделениях на передовой фронта. Получил более 10 наград, из них 4 ордена: Орден Отечественной войны (дважды), орден Красной Звезды, орден «Гвардия».

Кутыркин Сергей Иванович

Служил прадедушка в 89-й стрелковой Белгород-Харьковской Краснознамённой дивизии. Кутыркин Сергей был первоклассным шофёром. Бывало, часто рядом с машиной разрывались мины и снаряды. На дороге встречались немецкие снайперы в засаде. Прадедушка мог маневрировать, но осколки от снарядов всё же попадали в него. Большой осколок на спине у позвоночника он пронёс до конца жизни.

Прадедушка ездил на разных машинах. Он любил их и ухаживал за ними. Зимой он бережно накрывал мотор стёганым чехлом. Мотор, работавший на скверном автомобильном немецком бензине, мог сдавать. Прадедушка Серёжа своими методами взбалтывал горючее в баке, которое оседало грязью цветом смолы. Но и это горючее добывалось с трудом. Партизаны сутками караулили вражеские машины, сливали из них топливо и заправляли свои автомобили.

Вражеские самолёты поджигали эшелоны с ранеными и разбивали советские машины. В такой ситуации шофёру приходилось с силой толкать педаль, давать газу и успевать объезжать воронки от бомб.

Мой прадедушка был скромным, не любил рассказывать о своих заслугах. Однажды с его помощью к нашему командованию попали секретные немецкие документы вместе с важной военной персоной. Прадедушка не считал это подвигом, а обычным фронтовым делом.

Их дивизия освобождала крупные города: Белгород, Харьков, Курск, Кировоград, Киев, Кишинёв, Варшава, Берлин. Были дни, когда бои шли по 5-6 суток почти без передышки. Даже здоровые солдаты думали, что от усталости сейчас умрут. Особенно тяжело было зимой: руки коченели от мороза. Когда падал пушистый снег, им хотелось лечь в него и – спать, спать.

Моя прабабушка Надя на фронт ушла в 18 лет. Её тяжёлый труд отмечен значками отличника, медалями «За Победу над Германией» и другими, но самой дорогой наградой были слова раненых: «Спасибо, сестричка…»

Подлубная Надежда Трофимовна

Она говорила: «Дисциплина на фронте была крепкая. Мы – рядовые – работали честно и добросовестно. Делали всё, что нужно: раненых помогали носить, землянки копали, на посту стояли. До Берлина в основном шли пешком, иногда на поезде, иногда на телеге. Обстирывали, обглаживали, одевали солдат. Глядя на их одежду после боя, каждый день плакали: бельё насквозь в черной и красной крови, гимнастёрки в дырках, штаны без штанины… Всю жизнь во сне это видишь. От мыла слезали ногти, были экземы. На работе поднимали тяжести»

Я сидела, слушала бабушку Лиду и не могла себе представить, как эта красивая молоденькая девушка все это пережила. Мне становилось холодно и страшно.

Как хорошо, что прабабушка и прадедушка остались живыми после войны. Они создали семью, построили дом, вырастили семерых детей.

Я на всю жизнь запомню, то, что рассказала мне бабушка Лида о своих родителях, ветеранах Великой Отечественной войны. Я горжусь ими и буду помнить о них всегда!

Сергей Иванович и Надежда Трофимовна с боевыми товарищами