В Крыму среди врачей, вынужденно попавших в обсерваторы, растет недовольство

Власти Крыма признали, что среди врачей, вынужденно попавших в обсерваторы, растет недовольство.
Напомним, что медицинские учреждения, в которых были обнаружены ковидбольные или сотрудники общались с носителями инфекции, закрываются на карантин – весь персонал две недели живет внутри, без сношения с внешним миром.
Министр труда и социальной политики Крыма Елена РОМАНОВСКАЯ рассказала главе Крыма о случае, когда одна из доведенных до отчаяния невозможностью покинуть карантин медик написала заявление по собственному желанию, надеясь, что это освободит ее от пребывания взаперти.
«К сожалению, по Сходненской больнице – одна из медицинских сестер, не желая оставаться в режиме обсерватора в больнице, написала заявление по собственному желанию. Она уволена, но переведена в обычный обсерватор», - доложила министр.
«Заявление было написано с целью избежать обсерватора? Глупость какая-то!», - сказал АКСЕНОВ.
РОМАНОВСКАЯ, воспользовавшись возможностью, что заседания штаба транслируются онлайн, обратилась к медикам: «Мы вынуждены поступать так, чтобы обезопасить вас, обезопасить ваши семьи, обезопасить тех пациентов, с которыми вы работаете».