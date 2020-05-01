В Крыму среди врачей, вынужденно попавших в обсерваторы, растет недовольство

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1 мая 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Власти Крыма признали, что среди врачей, вынужденно попавших в обсерваторы, растет недовольство.

Напомним, что медицинские учреждения, в которых были обнаружены ковидбольные или сотрудники общались с носителями инфекции, закрываются на карантин – весь персонал две недели живет внутри, без сношения с внешним миром.

Министр труда и социальной политики Крыма Елена РОМАНОВСКАЯ рассказала главе Крыма о случае, когда одна из доведенных до отчаяния невозможностью покинуть карантин медик написала заявление по собственному желанию, надеясь, что это освободит ее от пребывания взаперти.

«К сожалению, по Сходненской больнице – одна из медицинских сестер, не желая оставаться в режиме обсерватора в больнице, написала заявление по собственному желанию. Она уволена, но переведена в обычный обсерватор», - доложила министр.

«Заявление было написано с целью избежать обсерватора? Глупость какая-то!», - сказал АКСЕНОВ.

РОМАНОВСКАЯ, воспользовавшись возможностью, что заседания штаба транслируются онлайн, обратилась к медикам: «Мы вынуждены поступать так, чтобы обезопасить вас, обезопасить ваши семьи, обезопасить тех пациентов, с которыми вы работаете».