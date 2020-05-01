Астролог рассказала, какие перемены ждут нас в мае

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1 мая 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Астролог Любовь Калиновская сообщает, что в мае произойдут перемены, которые повлияют на социальные и личные отношения. Она рассказала, каким знакам необходимо быть аккуратнее в связи с изменением астрологических осей.

По словам астролога, во вторник кармическая ось узлов переходит из Рака-Козерога на ось Близнецы-Стрелец, что повлечет за собой в последующие полтора-два года затмения на оси Близнецы-Стрелец. Близнец несет ответственность за общение и приятный досуг, Стрелец - за высшее образование, путешествия и за юридические моменты. В этой связи, астролог увидела в этом «тему дорог, открытия границ, перемещения, общения».

По мнению астролога, в мае удача будет сопутствовать Близнецам и Стрельцам, у них появится больше сил, энергии, хорошие планы, перспективы на будущее.