Андрей Разин обещает прямой эфир из зала суда по иску Леры Кудрявцевой

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1 мая 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Как стало сегодня известно из сообщений СМИ, телеведущая Лера Кудрявцева подала в Савеловский суд Москвы иск на продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, соответчик - журнал «Семь дней». Поводом для иска послужил пост Разина в соцсетях, в котором он рассказал, как во время гастролей группа «Ласковый май» обратилась к услугам девушек, как принято сегодня говорить, «с пониженной социальной ответственностью». Как утверждает Андрей Разин, среди «жриц любви» была и Лера Кудрявцева.

Телеведущая требует с продюсера 2,5 млн. рублей, с журнала - 0,5 млн. Предварительная беседа в райсуде назначена на 28 мая.

Мы связались с Андреем Разиным, он прокомментировал нам эту новость:

«Жду иск с нетерпением, потому что имею кучу свидетелей сотрудников группы «Ласковый май», которые принимали участие, когда её «снимал» наш барабанщик и они также видели, как Сергей (Ленюк, прим. Ред.) потом рассчитывался с ней за проведенную ночь. После этого она приехала к нему в Москву, заявив, что она залетела от него, обманом прописалась, родила непонятно от кого и сбежала. В результате Сергей стал отцом-одиночкой и воспитывал сына до 16 лет. Насколько мне известно, и у меня есть свидетели, всё это время, пока мой музыкант воспитывал ребенка, она продолжала заниматься проституцией и в воспитании сына участия не принимала.

Удивляет, правда, что иск подан в Савеловский суд Москвы. Дело в том, что я прописан в городе Сочи, поэтому если Лера действительно хочет подать на меня в суд, делать это надо тут, в городе Сочи. Пусть приезжает, я с удовольствием расскажу обо всех похождениях этой мадам. Например, со свидетельскими показаниями и встречным иском готова выступить женщина, ставшая суррогатной матерью ее дочери. Лера и её «кинула», не заплатив ни копейки.

Так что жду не дождусь встречи в суде. А для своих подписчиков в инстаграмме обещаю прямой эфир из зала суда».