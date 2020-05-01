В столице на период майских праздников усилили патрулирование

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1 мая 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на майские праздники усилили патрулирование, фото соцсети

Правоохранители и дружинники усилили патрулирование в Москве на период майских праздников. Об этом представителей СМИ проинформировал Евгений Данчиков, министр столичного правительства, глава Главного контрольного управления города.

По словам Данчикова, полицейские, сотрудники Росгвардии и дружинники уделят особое внимание традиционным местам отдыха москвичей - паркам, скверам, охраняемым природным территориям. Сами эти зоны максимально перекрыты.

Как рассказал министр регионального правительства, дополнительно в местах традиционного отдыха граждан установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых в постоянном режиме осуществляется наблюдение за ситуацией. Если оператор заметит скопление людей, он вызовет патруль. Москвичей, нарушивших режим самоизоляции, будут привлекать к административной ответственности.

Также Евгений Данчиков посоветовал горожанам не передвигаться по территории столицы без необходимости.

Ранее в пятницу сообщалось, что московские работодатели смогут проверить сведения о цифровых пропусках сотрудников на специальном портале.