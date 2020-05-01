Главврач больницы в Коммунарке Проценко предупредил о возможном резком росте заражений коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Проценко, фото из "Фейсбук"

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, как и многие медики и эксперты переживает, что может произойти резкий рост числа заражений коронавирусной инфекцией, если люди на майские праздники перестанут соблюдать режим самоизоляции.

Синоптики обещают хорошую погоду на праздничные дни в столичном регионе. Вероятно, люди, которые устали сидеть дома, будут стремиться выйти на улицу и встретиться с друзьями.

Главврач больницы в Коммунарке заявил, что в Москве на данный момент не наступил пик заболеваемости COVID-19, и сейчас, когда стоит солнечная погода, у врачей возрастает обеспокоенность.

"Если не будет соблюдаться самоизоляция, мы очень боимся того, что майские праздники станут причиной взрыва заболеваемости и увеличения количества госпитализированных больных. Это станет ясно спустя 5-10 дней", — сказал Денис Проценко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1". По словам доктора, "цена соблазна нарушить самоизоляцию может оказаться слишком дорогой, вплоть до жизни возможных будущих пациентов".

В больнице в Коммунарке коронавирусом больны 26 сотрудников.