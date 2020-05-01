Вместо памятника Коневу в Праге установили памятник армии генерала Власова​

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1 мая 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

памятник армии генерала Власова

Инициатором установки памятника власовцам стал староста района Прага-Ржепорые Павел Навотный. Ранее планы по возведению этого памятника раскритиковали в российском МИДе.

Сооружение представляет собой столб трехметровой высоты. На его вершине находится маленький танк.

На памятной плите, расположенной под памятником, написано, что за освобождение Праги погибли 300 военнослужащих Русской освободительной армии.

В МИД РФ напомнили, что армия генерала Власова воевала с советской армией на стороне нацистов. Недавно в Праге произвели демонтаж памятника советскому маршалу Коневу.