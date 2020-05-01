На Южном Урале возобновили работу два мотовзвода ГИБДД

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1 мая 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области

На сложных перекрестках Челябинска и Магнитогорска дежурят мотовзводы, они отличаются мобильностью и оперативностью прибытия на места ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области патрульные мотоциклы марки BMW оборудованы современными средствами спутниковой связи позиционирования, фото- и видеофиксации. Особое внимание сотрудники мотовзвода уделяют мотоциклистам и их экипировке.

В условиях режима повышенной готовности мотопатрули часто выезжают в лесопарковую зону. Здесь они напоминают южноуральцам о необходимости соблюдения режима самоизоляции.