На Южном Урале возобновили работу два мотовзвода ГИБДД

На сложных перекрестках Челябинска и Магнитогорска дежурят мотовзводы, они отличаются мобильностью и оперативностью прибытия на места ДТП.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области патрульные мотоциклы марки BMW оборудованы современными средствами спутниковой связи позиционирования, фото- и видеофиксации. Особое внимание сотрудники мотовзвода уделяют мотоциклистам и их экипировке.
В условиях режима повышенной готовности мотопатрули часто выезжают в лесопарковую зону. Здесь они напоминают южноуральцам о необходимости соблюдения режима самоизоляции.