«В храме ее не будет, но как исторический документ она важна», В РПЦ пообещали сохранить для потомков мозаику с Путиным

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1 мая 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ пообещали сохранить мозаику с Путиным до времен, когда «личная скромность участников позволит говорить о новейшей истории». Совсем недавно стало известно, композиция "Бескровное присоединение Крыма", на которой изображены Путин, Шойгу, Лавров и другие российские политики, появится в главном храме Вооруженных сил.

Но чуть позже В РПЦ открестились от мозаики с Путиным для главного военного храма. Викарий патриарха Кирилла епископ Стефан заявил, что фотографии панно, которые оказались в прессе, были сделаны не в церкви, а в мастерской. Как сказал священнослужитель «Интерфаксу», в соответствии с пожеланием главы государства художественный совет решил отказаться от этой мозаики.

И вот теперь Глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин сообщил, что мозаика сохранится как авторская работа в парке «Патриот» в Кубинке. «Судьба мозаики – это тоже часть истории. Это авторское произведение Нестеренко, я уверен, что она найдет свое место или в музейном пространстве, или в мастерской художника. До того времени, когда о некоторых событиях Новейшей Истории можно будет говорить, не нарушая личной скромности участников», - цитирует священнослужителя канал «Подъем».

Калинин пояснил, что прямых просьб демонтировать её не поступало, но создатели храма Минобороны расценили как просьбу президента о преждевременности такой попытки отразить его заслуги.