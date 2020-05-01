Елена Малышева купила дом в кредит, который будет выплачивать 25 лет. Правда стоит он 6 млн.долларов и все это в бездуховных США

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева купила дом в кредит, который будет выплачивать до 2046 года. Особнячок за шесть миллионов долларов находится в бездуховном забугорном штате Нью-Джерси. Но видимо, теле-докторша, оценив свои силы, все же решила, что потянет такой заем.

Как пишет канал "Mash", чуть более двух миллионов баксов из 6 взяты в кредит ещё в 2016 году. Ну да ничего, ведь на заработки телеведущей жаловаться трудно. У Малышевой сразу 6 компаний — от фасованной еды, которая за два года дала прибыль более 100 миллионов, медпортала "Здоровье.Инфо".

Ну и, конечно, самый знаменитый актив. Елена Малышева — совладелица продакшена "ПМ Партнеры", который делает "Жить Здорово". Вот только по слухам за программу, где пляшут и поют различные человеческие органы, Первый канал должен ну очень много денег - продакшен не получает гонорары уже год, и долг федерального канала составил 150 миллионов рублей.