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Елена Малышева купила дом в кредит, который будет выплачивать 25 лет. Правда стоит он 6 млн.долларов и все это в бездуховных США

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Елена Малышева купила дом в кредит, который будет выплачивать 25 лет. Правда стоит он 6 млн.долларов и все это в бездуховных США

Елена Малышева купила дом в кредит, который будет выплачивать до 2046 года. Особнячок за шесть миллионов долларов находится в бездуховном забугорном штате Нью-Джерси. Но видимо, теле-докторша, оценив свои силы, все же решила, что потянет такой заем.

Как пишет канал "Mash", чуть более двух миллионов баксов из 6 взяты в кредит ещё в 2016 году. Ну да ничего, ведь на заработки телеведущей жаловаться трудно.  У Малышевой сразу 6 компаний — от фасованной еды, которая за два года дала прибыль более 100 миллионов, медпортала "Здоровье.Инфо".

Ну и, конечно, самый знаменитый актив. Елена Малышева — совладелица продакшена "ПМ Партнеры", который делает "Жить Здорово". Вот только по слухам за программу, где пляшут и поют различные человеческие органы, Первый канал должен ну очень много денег -  продакшен не получает гонорары уже год, и долг федерального канала составил 150 миллионов рублей.

БИ

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