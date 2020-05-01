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1 мая 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Томский губернатор назвал пропуска и QR-коды плохо работающей и унижающей достоинство людей мерой. Сергей Жвачкин пообещал, что в своём регионе введёт пропускной режим, только если ситуация будет экстренной.

«Пропусков с QR-кодами в Томской области не будет. Это избыточная, плохо работающая и унижающая достоинство людей мера. Мы пойдём на неё только в экстренном случае. Но в этом случае мы, как в Москве, закроем всё, что можно. Поэтому я рассчитываю на благоразумие томичей», - заявил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предлагал распространить систему цифровых пропусков на всю Россию для сдерживания распространения коронавируса, a Минкомсвязи анонсировало их введение в 21 регионе.