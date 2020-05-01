Лучшие интервью о войне. «Аргументы недели» продолжают «Диалог поколений»

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

К 75-летию Победы «Аргументы недели» представляют обновленную цифровую версию книги «Диалог поколений». В ней – самые сильные интервью наших журналистов с ветеранами Великой Отечественной войны. На протяжении 10 лет мы собирали воспоминания летчиков, танкистов, пехотинцев, медсестёр, партизан, узников концлагерей, чтобы их смог прочитать каждый.

«Диалог поколений» — это истории обычных людей, которые, как и мы, ходили в школу, поступали в университеты, мечтали, строили планы на будущее. Но оказались в экстремальных обстоятельствах, перевернувших их жизнь и показавших характер. Никто из них даже представить не мог, что скоро окажется на поле боя, пойдет в разведку, попадет в плен...

Михаил Бородин 21 июня 1941 года отпраздновал окончание десятилетки. В тот день он веселился с друзьями и поздравлял одноклассников – у него был выпускной. Миша не знал, что завтра начнется война, что школу его уничтожат немцы.

Надежда Попова 22 июня в полдень гладила платье, собиралась на танцы, а потом в театр. В этот момент по радио сообщили, что фашистская Германия напала на нашу страну. Вместо танцев у Нади была последняя встреча с товарищами.

Многих ветеранов уже нет в живых, но остались их истории. Истории о том, как воевали, работали в тылу, любили, дружили, выживали в непростых условиях и — оставались людьми, несмотря ни на что.

Связистка и разведчица Ольга Головина попала в женский концлагерь Равенсбрюк. Под конец 1944-го туда привезли советских детей, малюток до шести лет. Их должны были уничтожить. «Группа из нескольких советских женщин отправилась к лагерфюреру просить, чтобы детей отдали им. Он орал: «Дуры, идиотки! Да вы сами скоро сдохнете! Посмотрите, на кого вы похожи! Заезженные клячи...» Дети не были поставлены на паек. А наши девушки отвечали: «Пока в лагере жива хоть одна советская женщина, детям найдется еда». Он отдал их. И мы ухаживали за детьми, как могли. Даже организовали им Новый Год! Потом всех их усыновили наши девчонки», – рассказывает Ольга Васильевна.

Воспоминания фронтовиков теперь может прочитать каждый. Мы сделали сборник электронным: им легко поделиться с друзьями и коллегами. Очень надеемся, что «Диалог поколений» будет жить дальше, а истории героев Великой Отечественной останутся в нашей памяти и в памяти наших детей, которые потом расскажут об этом своим детям...





Прочитать книгу удобнее всего по ссылке http://online.anyflip.com/idql/wwmo/mobile/index.html

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