Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

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1 мая 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: сайт МИД РФ

1 мая должен состояться онлайн-батл между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и блогером Алексеем Навальным.

Захарова вызвала блогера на онлайн-дебаты в своем аккаунте в Facebook.

«Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн?» – написала Захарова.

Навальный достаточно быстро ответил на вызов, написав: «Да запросто».

Дистанционные дебаты намечены на 1 мая, правда точное время их проведения никто из участников батла не уточнил точное время их начала.

Ранее Захарова заявила, что многим придется изменить взгляд на мир после пандемии.