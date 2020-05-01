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Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: сайт МИД РФ

1 мая должен состояться онлайн-батл между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и блогером Алексеем Навальным.

Захарова вызвала блогера на онлайн-дебаты в своем аккаунте в Facebook.

«Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн?» – написала Захарова.

Навальный достаточно быстро ответил на вызов, написав: «Да запросто».

Дистанционные дебаты намечены на 1 мая, правда точное время их проведения никто из участников батла не уточнил точное время их начала.

Ранее Захарова заявила, что многим придется изменить взгляд на мир после пандемии.

ДВа
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