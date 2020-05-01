Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты

1 мая должен состояться онлайн-батл между официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой и блогером Алексеем Навальным.
Захарова вызвала блогера на онлайн-дебаты в своем аккаунте в Facebook.
«Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн?» – написала Захарова.
Навальный достаточно быстро ответил на вызов, написав: «Да запросто».
Дистанционные дебаты намечены на 1 мая, правда точное время их проведения никто из участников батла не уточнил точное время их начала.
Ранее Захарова заявила, что многим придется изменить взгляд на мир после пандемии.