Южноуральские предприятия обяжут соблюдать противоэпидемиологические требования

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

С таким предложением обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер к профсоюзам.

Напомним, в области действует региональное трехстороннее соглашение между профсоюзами, предприятиями и властями. В нем закреплено обязательство бизнеса обеспечить опережающий рост заработной платы относительно размера индекса потребительских цен. Также Алексей Текслер предложил Федерации профсоюзов внести предложения в соглашение, в котором предприятия будут обязаны соблюдать санитарные меры.

На встрече губернатора и представителей профсоюзов обсуждались задачи по сохранению трудовых коллективов во время пандемии, государственные меры поддержки безработным, медикам. Алексей Текслер поздравил представителей профсоюзов с наступающим Первомаем.

«Для профсоюзов этот праздник можно считать профессиональным, так как в его основе лежит защита интересов работающего человека. Поздравляю вас, ваши коллективы, всех жителей региона с праздником и с предстоящим Днем Великой Победы», - сказал Алексей Текслер.