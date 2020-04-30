Российские вузы могут оказаться на грани банкротства

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30 апреля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Многие российские вузы и студенты из-за режима самоизоляции оказались в сложной ситуации. Переведённые на «удалёнку» учащиеся требуют перерасчёта стоимости обучения. Вузы не спешат снижать оплату за образовательные услуги и лишаться прибыли. Однако сделать это, возможно, придётся уже в судебном порядке.

Последние несколько недель апреля студенты и их родители активно обращаются во Всероссийский студенческий союз. Они заявляют, что оказались в безвыходном положении — платить за учёбу нечем, денег еле хватает на проживание. Многие студенты потеряли работу из-за закрытия на карантин кафе и ресторанов, где они подрабатывали.