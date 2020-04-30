На Кубани технические работники госпиталей получат надбавки к зарплате

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30 апреля 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сегодняшнем заседании оперштаба принято решение о дополнительных выплатах и для технических сотрудников госпиталей, где лечат больных коронавирусом. Слесари, сантехники, уборщицы получат ежемесячную надбавку в 10 тысяч рублей.

– Отдельно проработаем вопросы поддержки тех, кто работает в первичном звене. Они тоже сталкиваются с заболевшими и принимают удар на себя. Поэтому в ближайшее время мы представим предложения по поддержке этой категории медработников, – сказал вице-губернатора Игорь Галась.