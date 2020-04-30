Эксперт объяснил, с чем связано резкое падение числа увольнений

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30 апреля 2020, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Число увольнений в малом бизнесе в апреле снизилось более чем в два раза (57%) по сравнению с мартом, пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков.

Общественный омбудсмен Виктор Ермаков объяснил, что резкое падение числа увольнений связано с тем, что те, кто собирался увольнять своих сотрудников, уже сделали это. Теперь остались только те, кто дорожат своими командами.

«Когда начались негативные события, связанные с ограничениями из-за коронавируса, они подтолкнули все эти процессы. А сейчас ситуация стабилизировалась и те, кто хотят бороться – борются и, естественно, они дорожат своими командами, потому что именно они могут обеспечить успех», - пояснил эксперт.