Режим карантина на Кубани продлен до 12 мая

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30 апреля 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев провел перед майскими праздниками заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Краснодарском крае. Участие в его работе принял спикер Законодательного Собрания Юрий Бурлачко. Главной темой обсуждения стали дополнительные меры борьбы с инфекцией.

Среди приглашенных на совещание были также члены оперативного штаба -первый вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам информационной политики Николай Гриценко и председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.

По информации пресс-службы администрации региона, ситуация в крае остается непростой. Так, за последнюю неделю исло зараженных менялось от 51 до 84 в день. По состоянию на 30 апреля в крае более тысячи подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

- Если мы нарушим самоизоляцию, все понимают, в каком масштабе может распространяться инфекция. Карантин необходимо сохранить и продлить до 12 мая. По-другому действовать мы не можем, не имеем права. Проблем много, но другого пути у нас нет, - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Председатель регионального парламента Юрий Бурлачко в своем выступлении отметил: депутаты ЗСК полностью поддерживают инициативу губернатора о продлении карантина, подчеркнув, что иное решение в условиях роста заболеваемости коронавирусом было бы нелогичным.

- Мы привыкли к праздничным маевкам. Девятое мая и вовсе священный для нас день. Но каждый должен понимать - проделана колоссальная работа по противодействию инфекции. Действующие сегодня в крае ограничительные меры оправданы. Отметив с размахом майские праздники, мы можем поставить под угрозу курортный сезон на Кубани. Его попросту может не быть. Поэтому сейчас нам всем надо набраться терпения и ждать. Двенадцатое число будет показателем в нашей борьбе с коронавирусом, - обратился к участникам оперштаба Юрий Бурлачко.

До этой даты движение между районами будет разрешено только по красным пропускам. Внутри муниципалитетов сохраняется беспропускное окно с 10 до 16 часов – оно также действует только для тех, кто передвигается на личных авто.

По-прежнему будут закрыты парки, скверы, набережные и детские площадки. Движение общественного транспорта сохранится лишь утром и вечером.

- Все мы ждем, когда наступит так называемое плато. Мы принимаем административные меры. Но, уважаемые земляки, без вашей помощи, без поддержки не сможем остановить вирус. Нужно ваше понимание и поддержка. Достучитесь до каждого, попросите сидеть дома. По-другому не сможем. Давайте все вместе своей дисциплиной этого добьемся, - сказал глава края.

Для дополнительного сокращения рисков заражения кубанцев коронавирусом в регионе с 30 апреля вводится масочный режим. Это решение принято по настоятельной рекомендации Роспотребнадзора. До 11 мая включительно будет действовать и ограничение на въезд в регион. Все прибывающие на Кубань будут направляться в обсерваторы для прохождения 14-дневной изоляции.