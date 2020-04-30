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В Белоруссии мужской монастырь закрыли на карантин после его посещения Лукашенко

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

В Белоруссии мужской монастырь закрыли на карантин после его посещения Лукашенко
фото с сайта монастыря

В Белоруссии на карантин закрыли мужской монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот монастырь находится в деревне Малые Ляды (Минская область).  В этой обители выявлены три случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

На Пасху 19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм. 24 апреля монастырь временно закрыли из-за сложной эпидемиологической обстановки, - передает Sputnik Беларусь.

Пресс-секретарь Борисовской епархии Белорусской православной церкви (БПЦ) иерей Игорь Васько отрицает информацию о закрытии монастыря из-за случаев коронавируса.

По данным Sputnik, к одному из иноков 23 апреля приехал знакомый врач. Он обратил  внимание на тяжелое дыхание монаха и настоял на поездке в больницу. Монаху провели обследование, тест оказался положительным. Зараженный лечился в больнице, чувствует себя нормально, его готовят к выписке.

Местный священнослужитель, отец Орест, рассказал, что другие братья сдали тесты, и еще у двух нашли коронавирусную инфекцию. Симптомов у них не было. Их изолировали в отдельных кельях. За ними наблюдают врачи.

Священнослужитель подчеркнул, что перед приездом Лукашенко многих, кто должен был находиться на пасхальной службе, проверяли коронавирусную инфекцию. Результаты тестов были отрицательными.

 

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