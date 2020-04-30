Штрафовать за просроченные после 1 февраля водительские права запрещено

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30 апреля 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, суд

Водителей с просроченными после 1 февраля водительскими правами во время пандемии коронавируса нельзя штрафовать. Об этом говорится в обзоре судебной практики от Верховного суда (ВС) РФ.

ВС России указал на недопустимость штрафов водителям за управление транспортным средством с просроченными в этот период правами. Согласно указу президента Владимира Путина от 18 апреля о признании действительными некоторых документов россиян, истечение срока действия прав с 1 февраля нельзя считать административным нарушением.