Вирусолог: точного алгоритма для выхода из режима самоизоляции нет

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30 апреля 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что точного алгоритма для выхода из режима самоизоляции нет.

«Разрабатывается система мероприятий, чтобы как можно меньше изменить основной принцип карантина — социальная изоляция людей, чтобы они не передавали друг другу вирус. Кто может остаться в самоизоляции, тот останется, кто может работать удалённо — тот так и продолжит, а кто-то должен будет выходить на работу», - отметил специалист.

Он также добавил, что осенью, скорее всего, будет вторая волна пандемии, а летом произойдет существенное ослабление, но быть уверенным на 100% нельзя.