Вице-президент авиакомпании по стратегическому развитию прогнозирует рост цен на билеты из-за коронавируса

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30 апреля 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Вице-президент по стратегическому развитию и правительственным связям казахской авиакомпании Air Astana Ердаулет Шамшиев прогнозирует подорожание авиабилетов из -за коронавируса.

Топ-менеджер авиакомпании предположил, что перевозчикам придется поднять цены на билеты при рассадке пассажиров через одно кресло с целью выполнения требований по социальному дистанцированию.

С 1 мая в Казахстане четыре авиакомпании возобновят регулярные рейсы между Нур-Султаном и Алма-Атой. Главный санитарный врач Казахстана обязал авиаперевозчиков рассаживать пассажиров через одно кресло в ряду, чтобы снизить риски заражения коронавирусной инфекцией COVID.

Топ-менеджер Air Astana рассказал, что перевозчик планирует организовать некоторые рейсы, закрывая по одному креслу с каждой стороны. При этом можно продать билеты максимум на 50% мест. Если требование по редкой рассадке пассажиров не будет отменено в скором времени, то довольно быстро компания будет вынуждена повысить тарифы.

Глава Авиационной администрации Казахстана Питер Гриффитс высказал мнение, что при обеспечении соблюдения физической дистанции на борту, авиакомпании обанкротятся быстрее, чем в ситуации, когда рейсы вообще не будут выполняться.