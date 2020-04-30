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30 апреля 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Санаторий «Мисхор» в Ялте, фото соцсети

Туристам предоставляется прекрасная возможность бесплатного двухнедельного отдыха. Дышать свежим воздухом не запрещено.

С 1 мая вступают в силу так называемые «майские санкции» крымских властей, согласно которым, приехавшие в Крым из других регионов граждане должны будут провести 14 дней в обсерваторе. Не скрывается, что сделано это, чтобы сбить поток туристов, которые могут завести вирус на полуостров.

Глава Крыма не исключил, что «несмотря на наши просьбы и увещевания» кто-то приедет. И видимо, чтобы гости не сильно от санкций расстраивались, под них отвели санаторий «Мисхор» в Ялте.

Сегодня же Сергей АКСЕНОВ на оперативном штабе рассказал, что крымчане, вернувшиеся из Таиланда и помещенные в обсерватор в Евпатории проживанием довольны. Из этого следует вывод, что жильцы «Мисхора» - санатория более высокой категории – также напишут главе Крыма слова благодарности.