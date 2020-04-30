Южноуральские больницы получили 600 защитных костюмов от коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

30 апреля 2020, 14:02 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Более 2,5 миллионов рублей направила региональное отделение «Единой России» в Челябинской области на покупку защитных костюмов для медиков: комбинезонов, бахил, перчаток, масок-респираторов, дезинфицирующего средства.

Средства защиты были куплены на партийные взносы. Также «Единая Россия» казала адресную помощь больницам Аши, Копейска, Карабаша, Еманжелинска и Увельского района. Медучреждения получили 1200 масок, 45 000 единиц дезинфицирующего средства, 100 респираторов и защитных костюмов. Главный врач ГБУЗ № 1 г. Еманжелинска Наталья Сапрыгина отметила, что сотрудники больницы меняют маски каждые два часа, поэтому такая помощь очень своевременна и необходима.

В ближайшее время «Единая Россия» намерена оказать помощь детям, нуждающимся в устройствах для дистанционного обучения. Ранее единороссы подарили южноуральским медикам два автомобиля.

«Мы желаем врачам скорейшей победы над вирусом, здоровья и сил, и будем оказывать максимально возможную помощь в дополнительном обеспечении средствами защиты, пока пандемия не пойдет на спад», сказал Владимир Мякуш, секретарь Челябинского регионального отделения «Единой России».