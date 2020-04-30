В Челябинской области подтверждены 547 случаев коронавируса

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30 апреля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

За последние сутки выявлено 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 547 случаев.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, на лечении находятся 481 человек, из них около 150 — дома. Выздоровело 57 человек. Отметим, что на дому лечатся пациенты, у которых нет клинических симптомов проявления болезни. Пациенты, находящиеся в группе риска, находятся в изолированных боксах инфекционных отделений больниц.

За время пандемии умерло четверо южноуральцев, трое из них имели тяжелые сопутствующие заболевания. Напоминаем, в регионе действует режим повышенной готовности до 11 мая. Пословам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, выходить из режима ограничений южноуральцы будут поэтапно.