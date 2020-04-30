В Госдуме оценили предложение обнулить ставку НДС на детские товары

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30 апреля 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова обнулить ставку НДС на детские товары до конца 2020 года.

Бессараб сообщили, что эту хорошую идею своего коллеги она поддержит "с большим удовольствием". По её словам, на днях заседала рабочая группа при комиссии Госдумы по поддержки малого и среднего предпринимательства и практически все члены группы единогласно приняли решение обратиться к правительству с предложением не учитывать НДС в стоимости путёвок для детей на отдых в санаториях, профилакториях.

По её мнению, предложение Фёдорова не только поможет семьям с детьми, но и окажет содействие в развитии бизнеса по производству детских товаров.