Москва продлила прием заявок на поддержку комплексных инновационных проектов

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30 апреля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

russia24.pro

Для участников Московского инновационного кластера (МИК) продлевают срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов. Теперь документы принимают до 15 мая, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«Прием заявок продлен, чтобы как можно больше предпринимателей получили финансовую поддержку города. Если кто-то не успел подать документы раньше, то сейчас самое время. Есть возможность сделать это онлайн», - отметила Наталья Сергунина.

Так, компаниям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, приобретение оборудования, внедрение программного обеспечения, создание результатов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них. Также с помощью грантов можно будет компенсировать проценты по кредитам, привлеченным для реализации инновационных проектов.

Объем финансовой поддержки зависит от вида затрат, которые понесли компании при реализации проектов. Размер компенсации не может превышать 200 млн руб. в год или 15% от размера инвестиций в проект. Подать заявку на гранты можно при помощи специальной формы на платформе МИК. Здесь же пользователи найдут подробную информацию об условиях отбора и требованиях к проектам.