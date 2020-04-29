Спровоцировать рост заболевших коронавирусом в Крыму могут праздничные дни и шикарная погода

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29 апреля 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Спровоцировать рост заболевших могут как затянувшиеся «каникулы», так и длинные праздничные дни, а также погода.

Погода в Крыму на майские праздники ожидается шикарная, что безусловно ухудшит ситуацию по самоизоляции, что сегодня было признано как факт на оперативном штабе.

Глава Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ доложила, что ситуация сложная. «Понимаем, что большое количество праздников и с учетом того, что мы видим сегодня на улицах, с учетом несоблюдения требований по самоизоляции, мы сможем иметь не очень хорошую картину после майских праздников», - сказала она.

ПЕНЬКОВСКАЯ ожидает, что ухудшение ситуации произойдет не сразу – у выявления заболеваний есть инерция.

«Главное, чтобы вторая волна не накрыла!», - высказал опасения глава Крыма. По мнению Сергея АКСЕНОВА, если «с сегодняшнего дня по 12-е мы напряжемся – исключим контакты – есть высокая вероятность того, что проскочим с легким испугом».