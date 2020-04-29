Латвийский Левитан: Я сообщил жителям Латвии о безоговорочной капитуляции Германии

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29 апреля 2020, 19:12 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Альберт Мартынович Паже, «Латвийский Левитан», фото предоставлено автором

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжают акцию «Ура! Тем, кто Родину-мать защищал!» Истории ветеранов ВОВ Прибалтики. Альберт Мартынович Паже. Именно он в мае 1945 года зачитал по местному Латвийскому радио приказ Главнокомандующего о капитуляции Германии!

«Латвийский Левитан», как называли ветерана войны, диктора Всесоюзного радио Альберта Мартыновича Паже, начал свой боевой путь добровольцем в 1941 году. Ему было всего 17 лет. Воевал в составе 201-й Латышской стрелковой дивизии, был тяжело ранен в боях под Москвой, после чего долго лечился в госпитале под Уфой. В 1943 году его направили в Москву, где вскоре латышский боец стал диктором Всесоюзного радио. А через год, после освобождения Риги, Альберт Мартынович уже читал сводки Совинформбюро на Латвийском радио.

Именно он утром 9 мая 1945 года сообщил жителям Латвии о безоговорочной капитуляции Германии и окончании Второй мировой войны!

«В Москве все приказы Верховного Главнокомандующего по радио зачитывал легендарный Юрий Левитан. Делал он это блистательно! Недаром же за его голову Гитлер назначил вознаграждение в миллион марок. Мне же было доверено зачитывать все самые значимые новости на Латвийском радио. По существующей традиции, любая информационная передача в годы войны начиналась и заканчивалась словами «Победа будет за нами! Смерть немецким оккупантам!» И вот вечером 8 мая я, как обычно, закончил этими словами передачу и ушел спать. Утренние новости должны были освещать другие сотрудники. Но 9 мая ни свет, ни заря за мной примчался посыльный и приказал срочно идти в Радиокомитет. Я жил недалеко и побежал на радио. Едва отдышался, и мне дают текст на латышском языке с сообщением о том, что Германия подписала пакт о безоговорочной капитуляции! На этот раз приказ Главнокомандующего заканчивался словами «Враг разгромлен! Наше дело правое – мы победили!»

Как тогда в 1945 году латвийцы отнеслись к данному сообщению?

Альберт Мартынович рассказывал об этом с волнением: «Я даже передать не могу, какой невероятный подъем я тогда испытал! Победа означала конец войны, означала мир. Мы же все этого так ждали! Люди на улицах Риги смеялись, передавая друг другу радостную новость, только что услышанную по радио. Это ведь не мои выдумки – сохранились документальные кадры, они -то уж точно не врут. День Победы в мае 1945 года в Латвии был радостным и долгожданным праздником!»

К сожалению, сегодня нет с нами Альберта Паже…

Долгие годы он возглавлял Общество ветеранов 130-го Латышского стрелкового корпуса и латышских партизанских бригад. Он вел активную борьбу за права ветеранов-антифашистов. Националисты не раз грозили ему расправой, но фронтовика не так-то легко было запугать…

«У меня в юности вопроса даже не было, на какой стороне воевать. Ведь долгое время мы, латыши, были под гнетом немецких баронов, которые нас, латышей, и за людей-то не считали. Меняли нас между собой на охотничьих собак или на дорогую курительную трубку. А что они творили тут во время войны, даже рассказывать жутко. Мы-то воевали против фашистского рабства, а легионеры давали клятву на верность Гитлеру, но никак не Латвии. Нам странно сегодня слышать, что они, якобы сражались за Отчизну. Это ложь и жалкая попытка оправдаться. Думаю, большинство людей это хорошо понимают. Есть хорошая русская пословица – черного кобеля не отмоешь добела».

До конца своей жизни фронтовик и «латвийский Левитан» помнил тот день… Помнил 9 мая 1945 года. Враг разгромлен! Наше дело правое – мы победили!

Балтийское бюро «Аргументы Недели» благодарит латвийского публициста Аллу Березовскую за помощь в создании материала.