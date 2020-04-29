МИД: Россия оказалась в центре «пандемии фейков»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что число публикаций в СМИ, содержащих дезинформацию о стране, возросло, вследствие чего РФ оказалась в центре "пандемии фейков".

Захарова отметила, что дезинформационный бум начался около двух недель назад. В качестве примера официальный представитель МИД России привела публикацию в чешских СМИ о якобы имевшей место попытке российской стороны организовать покушение на местных чиновников, которые причастны к сносу памятника советскому маршалу Коневу. Кроме того, Москве пытаются приписать желание разобщить западное сообщество и некоторые его структуры, в частности Евросоюз и НАТО.

Дипломат заметила, что многие из тех проблем, с которыми в настоящий момент сталкиваются страны Запада, имеют "глубинный характер".