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МИД: Россия оказалась в центре «пандемии фейков»

, 19:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД: Россия оказалась в центре «пандемии фейков»
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что число публикаций в СМИ, содержащих дезинформацию о стране, возросло, вследствие чего РФ оказалась в центре "пандемии фейков".
 
Захарова отметила, что дезинформационный бум начался около двух недель назад. В качестве примера официальный представитель МИД России привела публикацию в чешских СМИ о якобы имевшей место попытке российской стороны организовать покушение на местных чиновников, которые причастны к сносу памятника советскому маршалу Коневу. Кроме того, Москве пытаются приписать желание разобщить западное сообщество и некоторые его структуры, в частности Евросоюз и НАТО.
 
Дипломат заметила, что многие из тех проблем, с которыми в настоящий момент сталкиваются страны Запада, имеют "глубинный характер".
ЕТ

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