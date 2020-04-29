Полицейские задержали мошенницу, обманувшую влюбленную женщину на 180 тысяч и выяснили, что потерпевшая считала ее мужчиной

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские задержали жительницу города Омска, которая изображала мужчину ради обмана доверчивой влюбленной, готовой отдать прекрасному принцу любые деньги.

26-летняя дама, желающая страстной любви, познакомилась в социальной сети с молодым человеком. При первой встрече выяснилось, что новый знакомый после тяжелой аварии лишился мужского достоинства и нуждается в операции. Вот только на это не хватает не много-ни мало 180 тысяч рублей. Отзывчивая девушка не бросила симпатичного паренька в беде и взяв кредит, решила помочь другу, а заодно и подарила ему новый телефон, золотую цепочку и так по мелочи погасила его долги.

Пара была счастлива больше месяца, а затем дама узнала, что любовник является женщиной. В отделении полиции мошенница не стали ничего скрывать, но сообщила страза порядка, что «ее предали и теперь встречаться с потерпевшей она более не намерена».

За совершение подобного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, напоминает канат «РУ ЧП».