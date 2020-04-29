Собянин ограничил проведение шумных работ в жилых домах до 11 мая

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29 апреля 2020, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

Шумные ремонтные работы в доме, фото: соцсети

Проводить шумные ремонтные работы в московских квартирах во время самоизоляции можно только в будние дни с 9 до 11 и с 17 до 19 часов. Данные ограничения ввел своим указом мэр Москвы Сергей Собянин, напомнили в пресс-службе Мосжилинспекции.

Исключением из установленных временных рамок могут стать лишь неотложные ремонтные работы при возникновении или угрозе аварийной ситуации.

Мэр отметил, что данные требования распространяются и на недавно введенные жилые дома – "новостройки, где проблема соблюдения тишины и покоя сегодня стоит особенно остро".

В обычное время разрешается проводить шумные ремонтные работы в жилых домах с 9 до 13 и с 15 до 19 часов, за исключением воскресений и праздничных дней.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте мэра Москвы.

«Проведение переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилом помещении в многоквартирном доме или ремонтных работ в нежилом помещении, не принадлежащем на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, а также работ по капитальному и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, повлекших нарушение тишины и покоя граждан. При этом проведение работ, указанных в настоящем пункте, допускается в периоды с 9:00 до 11:00, с 17:00 до 19:00, за исключением субботы, воскресенья, а также установленных федеральным законодательством нерабочих праздничных дней», - говорится в документе.

При этом отмечается, что допускается проведение неотложных ремонтных работ, нарушающих тишину и покой граждан, проводимых в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования жизнеобеспечения населения.