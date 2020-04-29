Начальник УГИБДД Нижегородской области застрелился из наградного пистолета в своем кабинете

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29 апреля 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мёртвым в своём рабочем кабинете. По предварительным данным, он застрелился из наградного пистолета прямо на службе.

Причинами для самоубийства многие считают его отставку и уголовные дела. которые были возбуждены на ряд его подчиненных. Ржевский подал рапорт 21 апреля, и примерно тогда же был задержан один из его заместителей. Также были возбуждены дела на нескольких рядовых сотрудников УГИБДД Нижегородской области по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взятка».