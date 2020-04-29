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У 130 бойцов второго оперативного полка ГУ МВД по Москве, который еще называют «антимитинговый», подозревают коронавирус

, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

У 130 бойцов второго оперативного полка ГУ МВД по Москве, который еще называют «антимитинговый», подозревают коронавирус

У 130 бойцов второго оперативного полка ГУ МВД по Москве, который еще называют «антимитинговым подразделением» подозревают коронавирус. По словам источников, карантин для ряда сотрудников подразделения было решено ввести после того, как на прошлой неделе весь полк сдал анализы.

Пока точно неизвестно, у какого количества сотрудников в итоге подтвердился диагноз «коронавирус», однако руководство приняло решение изолировать почти полторы сотни бойцов.

Как сообщает telegram-канал «Baza», полицейские могли заразиться вирусом, когда сопровождали врачей скорой во время их поездок по больным с коронавирусом. Никакой защиты им выдано не было.

БИ

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