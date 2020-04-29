«А подорожник не поможет?», в Госдуме больных коронавирусом предлагают лечить с помощью шаманов и знахарей

Аргументы Недели → Общество 13+

29 апреля 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме больных коронавирусом предлагают лечить методами нетрадиционной медицины. Депутат Федот Тумусов из Якутии изучил опыт зарубежных коллег из Тибета и Монголии и пришел к выводу, что народные врачевания помогли местным народам избежать массового заражения.

"Я вчера проводил видеоконференцию с экспертами по народной и традиционной медицине", - похвастался депутат. Они сообщили ему, что благодаря лекарствам народной медицины можно серьёзно уменьшить распространение эпидемии.

Рекомендации шаманов и знахарей готовятся к отправке в правительство."Вот так и выяснится, что подорожник от коронавируса помогает", "Вот теперь сами якутского шамана в Москву позовут и даже в Думу", - комментируют новость в Сети.