«Эти таблетки не помогают, но можете попить». Истории заразившихся коронавирусом

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29 апреля 2020, 16:19 [ «Аргументы Недели», Анна ШЕЙФЕР ]

Фото: соцсети

Число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 3 миллиона. В России заболели почти 100 тысяч человек. Свои истории «Аргументам недели» рассказали те, кто попал в официальную статистику распространения смертельного вируса – пациенты с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Наталья Ошмяна, 41 год, Минск

Я лежу в медицинском центре Минска с двусторонней пневмонией уже больше 10 дней. Всё началось 8 апреля. У меня резко поднялась температура до отметки 38. На следующий день мы вызвали врача. После осмотра мне поставили диагноз ОРВИ и выписали противовирусный препарат.

Удивительно, но к утру 10 апреля я прекрасно себя чувствовала, не осталось никаких симптомов болезни. Однако радовалась я недолго: на следующий день снова появились слабость, ломка в теле и заложенный нос. Ещё через день у меня полностью пропали обоняние и вкус. Вызванный на дом врач в очередной раз сказал, что это ОРВИ. Мне не хотели делать тест на коронавирус, однако мы настояли.

14 апреля мне позвонили из больницы и сообщили о подтверждённом COVID-19. Результаты сообщают очень ласковым голосом: знают, как успокоить, не нагоняют панику. Но, конечно, сначала я испугалась! Вообще, я всегда стараюсь себя успокоить. Когда после первых суток я не заметила ухудшений, то приняла болезнь как должное и настроилась бороться с ней. В тот же день нам вместе с мужем сказали приехать в больницу на КТ. У мужа взяли тест и отправили домой, а вот меня из больницы уже не выпустили – диагностировали пневмонию.

На следующий день в палате со мной оказался и муж. Его тест показал положительный результат. Но пробыл он здесь не долго: на пятый день его отправили лечиться дома. Из всех симптомов у мужа лишь один день была повышена температура.

У меня тяжёлое состояние было только в первые дни болезни. Такая тяжёлая ломка, когда нет сил встать с кровати. Я еле дошла до больницы: было сложно дышать, не хватало воздуха. Уже в палату ко мне приходил инструктор по дыхательной гимнастике, и я задыхалась, выполняя упражнения, была как пьяная. Постепенно становилось всё лучше. Сейчас делаю гимнастику без проблем. У меня уже ничего не болит, хотя пневмония ещё есть.

Мне ставят капельницы, дают таблетки. Персонал в больнице приветливый: улыбаются, шутят, поддерживают. Но заметно, что они стараются побыстрее выполнить свою работу и уйти. Я их прекрасно понимаю! Что происходит за пределами моей палаты, я не знаю, потому что в коридор нельзя даже выглянуть. Мне рассказывают, что некоторые лежат уже почти месяц.

Несмотря на то, что я нахожусь тут практически в одиночестве – не скучаю. Стараюсь двигаться, делать хотя бы простые физические упражнения. Врачи сказали, что лежать долго нельзя, чтобы в лёгких не образовывались застойные процессы. Не нужно думать, чтораз у меня пневмония, то я лежу и умираю. По возможности нужно двигаться.

Много времени у меня уходит на Instagram. Мне пишут совершенно незнакомые люди, расспрашивают о болезни, просят советы. Я советую не паниковать, не верить всем новостям и «страшилкам», которые пишут об этом вирусе. Это не значит, что нужно расслабиться: соблюдайте правила предосторожности. Но лично моё мнение, что рано или поздно коронавирусом переболеет большинство. Главное, чтобы это случилось не сразу у всех, чтобы врачи справились с потоком пациентов. У меня много знакомых с такими же симптомами, как у меня, но они продолжают общественную жизнь, ходят на работу, потому что без температуры не дают больничный. Советую не заниматься самолечением, не скупать препараты от малярии и ВИЧ. Это может только навредить. Пусть терапию назначит врач.

Я не могу предположить, где могла заразиться. Уже с конца февраля перестала пользоваться общественным транспортом, не ходила в общественные места, кроме супермаркета и церкви. Из-за необходимости ещё посещала спортзал: с тренером восстанавливали мою больную спину. Но я старалась выбирать дневное время тренировок, когда людей там практически не было.

Виолетта Тягунова, 29 лет, Ярославская область

Я не верила в существование коронавируса, пока не заболела сама. Я думала, что его придумали, что это всё какие-то политические игры. Из-за этого даже поругалась с сёстрами. Когда в конце марта уже ввели карантин, я отправилась на шашлыки. Собрались мы только своей компанией 5-6 человек на даче. У нас есть общий чат с друзьями и родственниками, и когда там появились фотографии с этого вечера, сёстры были возмущены. Мы разругались, я удалила чат, и мы не общались с ними недели две.

В середине апреля я почувствовала себя плохо: поднялась небольшая температура. Думала, что просто простудилась, потому что начала бегать по утрам и кататься на велосипеде. Но когда с утра я стала чистить зубы и не почувствовала вкус пасты, то испугалась. Я нюхала 70% уксус, пробовала перец и ничего не ощущала. Мой муж работает в Москве и по телефону он меня успокоил: сказал, что это может быть связано с астмой, которую мне диагностировали 2 года назад, или с аллергией. Всё-таки я обратилась в больницу. Тест на коронавирус согласились взять, только когда я сказала, что муж недавно приезжал из Москвы. Что интересно, меня вывели в общий коридор, где я просидела с остальными пациентами минут 30, пока врач приняла ещё 2-х человек.

На следующий день мы успели отметить день рождения моего младшего ребёнка. Посидели по-семейному, я попросила никого не приходить в гости. На второй день после теста – звонок из больницы: анализ положительный. У меня была истерика! Я просто кричала в голос, не верила этому, а дети меня успокаивали. Через час я пришла в себя, всё взвесила, поняла, что это не конец света и настроилась на то, что всё будет хорошо. Сейчас я переживаю только за родных. У меня двое детей, и в квартире с нами живут родители мужа, которым почти 70 лет. Им всем сделают тест только на 10-й день моей болезни. Разграничить пространство дома так, чтобы не пересекаться – невозможно! Я ношу маску, пользуюсь отдельной тарелкой и кружкой – на этом всё.

Температура у меня небольшая: от 37 до 37,7, но она держится уже вторую неделю, несмотря на то, что уже 5 дней я пью антибиотики. Болит грудь: чувствую тяжесть, как будто внутри что-то мешает, чешется. Мы никуда не выходим, продукты под дверью нам оставляет сестра мужа. Заведующая из поликлиники звонит каждый день, контролирует моё самочувствие. Знаю, что у всех, кто со мной контактировал последние дни, уже взяли тесты.

С мужем мы не виделись уже больше 10 дней, он в Москве. К работе его не допускают без результата теста на коронавирус. Бесплатно тест в Москве не делают, потому что нет симптомов. Пришлось заказывать платный. Пока ждём результат.

Анна Ковалёва, 36 лет, Москва

Если вы попали на домашний карантин с подозрительным анализом на коронавирус, то вас ждёт полный хаос! Сейчас я нахожусь в каком-то замкнутом круге: я уже вылечилась от COVID-19 (последние 2 теста показали отрицательный результат), но всё равно не могу выйти на улицу. Я не могу добиться выписки уже несколько дней, несмотря на все основания для этого.

Моя история с вирусом началась 31 марта. В обед, буквально за 20 минут, у меня поднялась температура до 38, ломило тело, болели мышцы. Тревожность нарастала, потому что обычно я так не болею. Простуда у меня начиналась всегда с насморка и больного горла. Я поняла, что что-то не так, отвела дочку к маме и самоизолировалась одна в квартире. В скорую дозванивалась минут 30. Когда я описала свои симптомы врачу, он сказал, что это просто ОРВИ. Объяснил, что через 5 дней или все пройдёт, или станет хуже. Вот тогда нужно бить тревогу. Всю ночь температура не спадала. Я решила не ждать 5 дней, когда всё станет совсем плохо и позвонила на горячую линию Роспотребнадзора. Там мне посоветовали вызвать врача на дом из поликлиники.

Приехал молодой мальчик. Мне показалось, что он ещё студент, причём он явно был напуган, но всё же осмотрел меня. Чуть позже 2 медсестры в полной защите пришли брать тест. На следующий день температура спала, но я полностью потеряла обоняние и совсем не чувствовала вкус еды.

Через 5 дней позвонила в поликлинику, чтобы узнать результат. Сказали, что раз до сих пор не сообщили о том, что коронавирус подтверждён, значит, тест отрицательный. Я обрадовалась, сразу забрала дочку от мамы, потому что очень по ней соскучилась за эти дни. Следующий день мы провели вместе. Я радовалась, что вирус не подтвердился, открыла вина по этому случаю, но в 10 вечера услышала стук в дверь! Ко мне приехала бригада инфекционистов и сообщила, что тест положительный. Мы полтора часа заполняли документы, я подписывала бумаги, что не имею права выходить из дома, выясняла, опасна ли я для соседей, например, если пойду выносить мусор. Врачи объяснили, что если сосед просто пройдёт там, где только что прошла я – это не опасно. Чтобы заразиться, ему нужно потрогать мусорный пакет, который я несла, а потом прикоснуться к своему лицу.

На следующий день я проснулась с осознанием того, что я больна! Из лечения мне предложили только таблетки от малярии со словами: «Они не помогают, но можете попить!». Я отказалась. Из всех симптомов у меня осталось только отсутствие обоняния, заложенность носа и боли в зоне лба, как при синусите. Рекомендаций по лечению синусита врач не дал. В скорой, куда я обратилась за советом, видимо уже была информация о том, что у меня коронавирус, поэтому они сказали, что у них нет инструкции по этому поводу. У меня началась паника от того, что я оказалась в запертой квартире с возможным синуситом и никто не собирается мне помогать. Получается, нужно просто сидеть дома, полоскать горло и надеяться на хороший иммунитет.

Каждый день я отвечала на одни и те же вопросы от телемедицины, мне постоянно звонили люди, которые пытались выяснить, не выхожу ли я из дома. Лечилась отваром шиповника и клюквы, много пила и полоскала горло мирамистином.

Первый тест дочки отрицательный. Я рада, что не заразила ни одного человека, потому что вовремя приняла меры и самоизолировалась. Я 22 дня нахожусь на карантине, второй и третий тест – отрицательные, 10 дней у меня уже нет симптомов, но карантинные меры до сих пор не сняты. Выписку должен дать врач из поликлиники. Вызвать его получилось только со скандалом и истерикой на третий день попыток. Но врач пришла не выписывать, а взять ещё один тест. На возмущения, что у меня есть 2 отрицательных теста, положенные по правилам для выписки, в поликлинике ответили, что всё меняется очень быстро и теперь нужно ждать результат ещё и этого анализа. Я здорова, но мой карантин бесконечен!