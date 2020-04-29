Собянин: Ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая

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29 апреля 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Все ранее оформленные пропуска для поездок на работу будут действительны до 4 мая 2020 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Вчера я подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая 2020 г. Сегодня – после доработки цифровой платформы mos.ru – мы открываем сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу.

Сделать это можно будет в упрощенном порядке. Спешить не нужно. Для вашего удобства все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая 2020 г.», - написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин такде отметил, что если в случае необходимости ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день – до 4 мая с.г.

Как отметил градоначальник, порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним. Их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности – ежедневно.