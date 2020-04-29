СК проверяет информацию о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной

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29 апреля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

2019 Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Следственный комитет России начал проверку в связи с публикациями о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В Сети прошла информация о том, что Мизулина имеет вид на жительство в Бельгии. Позже сообщалось, что сенатор в связи с этим подала заявление о клевете, в январе направила запрос в Генеральную прокуратуру РФ. Материалы были отправлены в МВД России, ведомство установило признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

28 февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК РФ по Москве.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Совету Федерации внес предложение закрепить в Конституции положение о том, что лица, занимающие ключевые посты в государстве (в том числе министры и губернаторы), не должны иметь гражданства или вида на жительство в других государствах.