Российские доноры сдают кровь без прохождения теста на COVID-19

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29 апреля 2020, 14:51 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

Несмотря на карантин, доноры продолжают сдавать кровь. При этом их не тестируют на заражение COVID-19. Как в период самоизоляции организована работа по приему крови, рассказал руководитель ГБУЗ Астраханской области "Областной центр крови" Владимир Мещеряков.

В первое время после введения режима самоизоляции желающих сдать кровь значительно поубавилось. Сейчас же работу центра удалось нормализовать.

«Оформляем донорам приглашения, сканируем и отправляем на электронную почту или в мессенджеры, чтобы они показывали их сотрудникам правопорядка при остановке», - рассказал Владимир Мещеряков.

По мнению медика, в тестировании доноров на коронавирус нет необходимости, поскольку «во всем мире нет официальных данных о передаче коронавируса через кровь».

«Известные пути заражения - это воздушно-капельный: при кашле, чихании, разговоре; воздушно-пылевой: через воздух, содержащий зараженные возбудителем частички жидкости или пыли; и контактный: через продукты питания, предметы обихода. Поэтому мы защищаем лицо и руки», - подчеркивает руководитель Центра крови.

По словам Мещерякова, после сдачи донором крови, ее разделяют на компоненты. Один из них - плазма - помещается на карантин, что является дополнительной мерой исключения передачи инфекций при последующем переливании. По истечении четырех месяцев карантина, донора приглашают сдать кровь повторно. Если исследования показывают, что он здоров, то его плазма уже может отправляться на помощь людям.

«Все наши холодильники с компонентами крови отмечены цветами: зеленые - компонент проверен и может идти в медицинскую организацию, желтые - идет режим карантина и красные - продукцию трогать нельзя», - отмечает специалист.

По словам руководителя учреждения, в Центре крови строго следят за соблюдением дистанции между донорами, во всех помещениях есть бактерицидные облучатели, проводятся двойная дезобработка и термометрия.