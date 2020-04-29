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В оперштаб Крыма поступает информация о количестве въехавшего и не допущенного автотранспорта с материка

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В оперштаб Крыма поступает информация о количестве въехавшего и не допущенного автотранспорта с материка
Фото: соцсети

Согласно статистике, предоставляемой ежедневно министерством внутренних дел, количество не имеющих оснований на въезд минимально.

На заседаниях штаба по предотвращению распространения коронавируса в Крыму, ежедневно предоставляется информация о количестве въехавшего и убывшего автотранспорта, а также не допущенного к въезду-выезду.

«Аргументы недели – Крым» свели данные и получилось, что, чем ближе к майским праздникам, то больше машин въезжают на полуостров.

26-ое: въехало 1447, не допущено 27,

27-ое: въехало 1769, не допущено 26,

28-ое: въехало 1855, не допущено 25,

29-ое: въехало 2211, не допущено 33.

Не допускаются на въезд машины, у водителей которых, как заявляют представители МВД «нет на то оснований».  

 

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